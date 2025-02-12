Экскаваторщик из Улан-Удэ остался без сбережений после подработки в интернете

11 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 36-летнего горожанина, работающего машинистом экскаватора в строительной компании. Мужчина стал жертвой мошенников.Как рассказали в МВД Бурятии, несколькими днями ранее горожанин в мессенджере получил сообщение от незнакомца о дополнительном заработке, заключавшемся в повышении посещаемости различных сайтов. Заходя на интернет-площадки, мужчина должен был делать скриншот и отправлять администратору, тем самым подтверждая посещение. Улан-удэнец согласился.Примечательно, что задание со списком интернет-ресурсов, необходимых к посещению, мужчина должен был выкупать. После выполнения ему обещали оплату, превышавшую сумму вложений.Так, выбрав задание с «депозитом» в размере 820 рублей и внеся их на указанный банковский счет, он в результате посещений получил на карту 1038 рублей. Такая возможность вдохновила улан-удэнца. Он продолжил «работу», выводя после небольших взносов «прибыль».С каждым разом мужчина выбирал задания с более высоким «депозитом» и, как полагал, более высокой доходностью. За короткое время суммы оплаты выросли с 3 до 215 тысяч рублей. При этом размер получаемой «прибыли» горожанин видел на виртуальном счете и, когда тот достиг отметки более 600 тысяч рублей, решил «вывести» средства. Однако сделать это не удалось.Аферист ответил, что для «вывода» нужно внести 250 тысяч рублей, чтобы «увеличить свой рейтинг». Тогда мужчина понял, что его развели мошенники. Общий причиненный ему ущерб составил более 400 тысяч рублей. Все деньги были его собственными накоплениями.