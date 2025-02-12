Происшествия 12.02.2025 в 16:50
Девочка, попавшая под автомобиль в Бурятии, остается в тяжелом состоянии
Ребенок находится в реанимации
Текст: Андрей Константинов
Состояние 4-летней девочки, скатившейся с горки под машину в Ошурково, остается стабильно-тяжелым. Сейчас ребенок находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщает «Иволга-инфо.24/7» со ссылкой на Минздрав Бурятии.
Напомним, днем 10 февраля в Ошурково УАЗ наехал на девочку, скатившуюся на санках с горки на проезжую часть. 25-летний водитель автомобиля оказался пьян и не имел прав. Ребенок получил многочисленные травмы.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Напомним, днем 10 февраля в Ошурково УАЗ наехал на девочку, скатившуюся на санках с горки на проезжую часть. 25-летний водитель автомобиля оказался пьян и не имел прав. Ребенок получил многочисленные травмы.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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