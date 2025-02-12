Происшествия 12.02.2025 в 17:08

В Бурятии приехавшая к маме в гости девушка нашла мужской труп

Она сразу позвонила в полицию
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии приехавшая к маме в гости девушка нашла мужской труп

Жительнице Иволгинского района Бурятии предъявили обвинение в умышленном убийстве своего сожителя. Его окровавленное тело нашла ее дочь, приехав к ней в гости, и сразу же сообщила об этом в полицию.

По данным следствия, 10 февраля с утра обвиняемая у себя дома в селе Нижняя Иволга употребляла спиртное с сожителем.

- Около полудня они поссорились, после чего женщина схватила нож и ударила им мужчину в плечо. Из раны открылось обильное кровотечение, от чего потерпевший скончался на месте происшествия. Вечером в гости приехала дочь женщины, которая, обнаружив тело, позвонила в полицию, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: loon,site

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