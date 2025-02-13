В Бурятии две женщины попали в больницу из-за пьяного водителя

ДТП произошло вчера около 11 часов утра в Мухоршбирском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 44-летний водитель «Тойоты Висты», ехавший со стороны Гашея в направлении Балты, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в земляную насыпь.В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки иномарки – женщины 36 и 45 лет. Их госпитализировали в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, в момент ДТП водитель «Висты» был пьян.