Жителя Бурятии посадили за пять берез

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тункинского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.«В марте 2024 года мужчина незаконно спилил 5 берез в Тункинском национальном парке, после чего хотел вывезти древесину на автомобиле, который одолжил у знакомого. Однако его задержали на месте преступления сотрудники полиции и лесничества. Ущерб лесному фонду составил более 175 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии особого режима. Бензопилу и спиленные деревья забрали в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.