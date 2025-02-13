Происшествия 13.02.2025 в 15:12
Жителя Бурятии посадили за пять берез
Мужчина получил по полгода лишения свободы за каждое дерево
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тункинского района. Он обвинялся в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
«В марте 2024 года мужчина незаконно спилил 5 берез в Тункинском национальном парке, после чего хотел вывезти древесину на автомобиле, который одолжил у знакомого. Однако его задержали на месте преступления сотрудники полиции и лесничества. Ущерб лесному фонду составил более 175 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии особого режима. Бензопилу и спиленные деревья забрали в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
«В марте 2024 года мужчина незаконно спилил 5 берез в Тункинском национальном парке, после чего хотел вывезти древесину на автомобиле, который одолжил у знакомого. Однако его задержали на месте преступления сотрудники полиции и лесничества. Ущерб лесному фонду составил более 175 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии особого режима. Бензопилу и спиленные деревья забрали в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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