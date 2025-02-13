Происшествия 13.02.2025 в 15:55
В Бурятии начали искать девушку, которая пропала почти год назад
Известно, что она планировала автостопом поехать в Москву или Питер
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии разыскивает 24-летнюю Диану Зеленкову. С 17 мая прошлого года девушка не выходит на связь с родственниками.
Предположительно, она планировала уехать в Москву или Санкт-Петербург автостопом.
Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, на вид 25 лет, волосы короткие.
Как отметили в МВД, заявление о розыске девушки поступило в полицию 3 февраля этого года.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой девушке или ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (902) 160-02-58, 8-983-535-60-91 или 102 (112).
Предположительно, она планировала уехать в Москву или Санкт-Петербург автостопом.
Приметы: европейской внешности, рост около 160 см, худощавого телосложения, на вид 25 лет, волосы короткие.
Как отметили в МВД, заявление о розыске девушки поступило в полицию 3 февраля этого года.
Всех, кто располагает информацией о разыскиваемой девушке или ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (902) 160-02-58, 8-983-535-60-91 или 102 (112).
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