В Улан-Удэ аварийный дом встретил чиновников морем крови

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил резню в ходе распития алкоголя. Все случилось 8 октября 2024 года в заброшенном аварийном доме на улице Некрасова.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в тот день обвиняемый с утра в заброшке распивал спиртное в компании приятелей. Затем между собутыльниками вспыхнула ссора. В её ходе обвиняемый выхватил нож и начал наносить им удары по оппонентам. В результате один из них погиб, еще двое смогли убежать, отделавшись легкими ранениями.На следующий день в дом заявилась комиссия, чтобы оценить степень его аварийности. Однако на месте им резко оказалось не до состояния здания – перед взором чиновников предстал труп и лужи крови. Шокированные гости сразу вызвали полицию.Правоохранителям удалось быстро задержать злоумышленника – он сам через некоторое время вернулся на место преступления.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в убийстве и причинении легкого вреда здоровью. По совокупности преступлений он получил 11 лет колонии строго режима.