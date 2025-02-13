В Улан-Удэ девушка получила 10 суток ареста за пьяную езду

В Улан-Удэ бдительные граждане продолжают сдавать полиции пьяных водителей. За январь этого года благодаря наводкам горожан удалось задержать 17 таких нарушителей. При этом 5 из них получат уголовку за повторную езду в нетрезвом виде.Как сообщили в МВД Бурятии, в феврале этот процесс продолжился.Так, днем 5 февраля в Госавтоинспекцию поступило сообщение, что на улице Дружбы едет автомобиль «Тойота Веросса», водитель которого, предположительно, пьян. Находящийся неподалеку экипаж ДПС догнал и остановил машину. За рулем иномарки находилась 19-летняя девушка, от которой исходил запах алкоголя. Однако от прохождения освидетельствования она отказалась. Также выяснилось, что у нее нет прав. За эти нарушения суд дал девушке 10 суток ареста.Еще одно сообщение о пьяном водителе в центре города поступило в ГИБДД через телеграм-бот ночью 9 февраля. В ходе его отработки инспекторы остановили «Ниссан», за рулем которого находился 42-летний мужчина с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он также отказался, за что был привлечен к административной ответственности.Днем 9 февраля бдительные очевидцы сообщили о пьяном нарушителе на «Тойоте Платц» в районе Этнографического музея. Инспекторы остановили иномарку. Результат освидетельствования 50-летнего водителя показал 0,94 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Госавтоинспекция благодарит неравнодушных горожан, которые не оставили без внимания факты грубых нарушений ПДД, связанных с пьяным вождением.