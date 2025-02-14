Лихач в Улан-Удэ сбил сразу трех пешеходов

Вчера вечером сотрудники ГИБДД работали на месте ДТП, в котором пострадало сразу три пешехода. 22-летний лихач на иномарке ехал на большой скорости и не успел затормозить.

ДТП случилось около 18 часов в Октябрьском районе города.

- 22-летний водитель автомобиля «Субару Форестер», следовал со стороны г. Улан-Удэ в направлении с. Вахмистрово, На регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на троих пешеходов - 18, 14 и 11 лет, - прокомментировал Начальник УГИБДД МВД по Республике Бурятия Леонид Минаев.

По предварительной информации полиции, дети переходили дорогу на зеленый свет, а виновник ехал на слишком большой скорости, чтобы вовремя среагировать.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

Фото: прокуратура РБ