Происшествия 14.02.2025 в 09:10

Мужчина и женщина погибли на пожарах в Бурятии

Дома горели в Красноярово и Нижних Тальцах
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Текст: Андрей Константинов
Мужчина и женщина погибли на пожарах в Бурятии
Пожар в Красноярово. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Сразу два трагических пожара произошли накануне в республике. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вечером 13 февраля в поселке Нижние Тальцы загорелась веранда жилого дома. К моменту приезда пожарных пламя уже полностью охватило дом. В ходе разведки в одной из комнат огнеборцы обнаружили 58-летнюю женщину. Она была мертва.

Пожар потушили на общей площади 89 кв.м. По предварительным, данным причиной возгорания стало короткое замыкание.

Второй случай произошел в селе Красноярово Иволгинского района. Там ночью загорелся дом. В ходе тушения внутри жилища нашли мертвого 69-летнего мужчину. По предварительным данным, причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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