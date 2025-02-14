Мужчина и женщина погибли на пожарах в Бурятии

Сразу два трагических пожара произошли накануне в республике. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вечером 13 февраля в поселке Нижние Тальцы загорелась веранда жилого дома. К моменту приезда пожарных пламя уже полностью охватило дом. В ходе разведки в одной из комнат огнеборцы обнаружили 58-летнюю женщину. Она была мертва.Пожар потушили на общей площади 89 кв.м. По предварительным, данным причиной возгорания стало короткое замыкание.Второй случай произошел в селе Красноярово Иволгинского района. Там ночью загорелся дом. В ходе тушения внутри жилища нашли мертвого 69-летнего мужчину. По предварительным данным, причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем.