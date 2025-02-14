Происшествия 14.02.2025 в 09:26

Участник спецоперации из Бурятии погиб в ДТП

Аркадий Антонов находился в отпуске на родине
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Участник спецоперации из Бурятии погиб в ДТП
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7
В селе Гремячинск сегодня простятся с 33-летним Аркадием Антоновым. Он участвовал в СВО с конца 2023 года, был ранен, а погиб на родине в автоаварии.

Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Аркадий Антонов родился 6 марта 1991 года в селе Гремячинск. В школьные годы принимал активное участие в спортивных соревнованиях, зарницах, смотрах строя и песни, творческих конкурсах. После окончания школы работал на пилорамах. Как старший мужчина в семье помогал маме в воспитании младшего брата и племянников.

1 ноября 2023 года Аркадий подписал контракт и уехал на СВО. Служил в 30-й артиллерийской бригаде. За время службы зарекомендовал себя с хорошей стороны: был ответственным, смелым и надёжным боевым товарищем.

В августе 2024 года Аркадий получил осколочное ранение в голову. После лечения в госпитале вернулся обратно в зону СВО. Был награждён орденом Мужества.

11 февраля, находясь в отпуске на родине, Аркадий Антонов попал в ДТП и погиб. Где именно произошла авария, не сообщается. В сводках ГИБДД в этот день фигурировало только одно смертельное ДТП – в Заиграевском районе, где 33-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и перевернулся.

Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии инспектор-взяточник получил условный срок
14.02.2025 в 09:52
В Улан-Удэ труженице тыла вручили юбилейную медаль
14.02.2025 в 09:45
Аварию в центре Улан-Удэ устраняли до 5 утра
14.02.2025 в 09:45
Участник спецоперации из Бурятии погиб в ДТП
14.02.2025 в 09:26
В сотых кварталах Улан-Удэ сделают еще одну остановку
14.02.2025 в 09:19
Мужчина и женщина погибли на пожарах в Бурятии
14.02.2025 в 09:10
Лихач в Улан-Удэ сбил сразу трех пешеходов
14.02.2025 в 09:03
Содержание трудового договора
14.02.2025 в 09:00
Заварить кашу в Бурятии становится труднее
14.02.2025 в 06:00
В Улан-Удэ девушка получила 10 суток ареста за пьяную езду
13.02.2025 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
В Бурятии инспектор-взяточник получил условный срок
Также мужчине придется выплатить миллионный штраф и расстаться с имуществом
14.02.2025 в 09:52
Аварию в центре Улан-Удэ устраняли до 5 утра
Местным жителям вернули холодную воду
14.02.2025 в 09:45
Мужчина и женщина погибли на пожарах в Бурятии
Дома горели в Красноярово и Нижних Тальцах
14.02.2025 в 09:10
Лихач в Улан-Удэ сбил сразу трех пешеходов
Все они переходили дорогу на зеленый свет
14.02.2025 в 09:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru