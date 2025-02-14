Происшествия 14.02.2025 в 09:26
Участник спецоперации из Бурятии погиб в ДТП
Аркадий Антонов находился в отпуске на родине
Текст: Андрей Константинов
В селе Гремячинск сегодня простятся с 33-летним Аркадием Антоновым. Он участвовал в СВО с конца 2023 года, был ранен, а погиб на родине в автоаварии.
Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Аркадий Антонов родился 6 марта 1991 года в селе Гремячинск. В школьные годы принимал активное участие в спортивных соревнованиях, зарницах, смотрах строя и песни, творческих конкурсах. После окончания школы работал на пилорамах. Как старший мужчина в семье помогал маме в воспитании младшего брата и племянников.
1 ноября 2023 года Аркадий подписал контракт и уехал на СВО. Служил в 30-й артиллерийской бригаде. За время службы зарекомендовал себя с хорошей стороны: был ответственным, смелым и надёжным боевым товарищем.
В августе 2024 года Аркадий получил осколочное ранение в голову. После лечения в госпитале вернулся обратно в зону СВО. Был награждён орденом Мужества.
11 февраля, находясь в отпуске на родине, Аркадий Антонов попал в ДТП и погиб. Где именно произошла авария, не сообщается. В сводках ГИБДД в этот день фигурировало только одно смертельное ДТП – в Заиграевском районе, где 33-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и перевернулся.
Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Аркадий Антонов родился 6 марта 1991 года в селе Гремячинск. В школьные годы принимал активное участие в спортивных соревнованиях, зарницах, смотрах строя и песни, творческих конкурсах. После окончания школы работал на пилорамах. Как старший мужчина в семье помогал маме в воспитании младшего брата и племянников.
1 ноября 2023 года Аркадий подписал контракт и уехал на СВО. Служил в 30-й артиллерийской бригаде. За время службы зарекомендовал себя с хорошей стороны: был ответственным, смелым и надёжным боевым товарищем.
В августе 2024 года Аркадий получил осколочное ранение в голову. После лечения в госпитале вернулся обратно в зону СВО. Был награждён орденом Мужества.
11 февраля, находясь в отпуске на родине, Аркадий Антонов попал в ДТП и погиб. Где именно произошла авария, не сообщается. В сводках ГИБДД в этот день фигурировало только одно смертельное ДТП – в Заиграевском районе, где 33-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и перевернулся.
Тегиспецоперация