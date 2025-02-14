Аварию в центре Улан-Удэ устраняли до 5 утра

Всю ночь в Улан-Удэ шли работы по устранению аварии, в результате которой центр вчера остался без холодной воды. На месте работали сразу три бригады. Восстановить повреждения удалось лишь в 5.40 утра.

- Подача холодной воды жителям в центре города возобновлена. В 05:40 воду открыли, давление восстановлено. Технологическое нарушение устранено, произвели замену участка чугунной трубы диаметром 150 мм, - сообщили в МУП «Водоканал».

Напомним, что днем 13 февраля при проведении земляных работ подрядная организация повредила водопровод на перекрестке улиц Каландаришвили и Смолина. В результате без холодной воды остались жители 10 улиц в центре Улан-Удэ: Куйбышева, Свердлова, Кирова, Ленина, Смолина, Свободы, Набережная, Советская, Соборная и Шмидта.

Фото: скриншот видео МУП «Водоканал»