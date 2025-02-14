Три машины столкнулись в пригороде Улан-Удэ

Крупная авария произошла сегодня утром на дороге между Нижним Саянтуем и поселком Силикатный. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись сразу три машины: «Ниссан Тиида», «Тойота Карина» и «Дайхатсу».В «Дайхатсу» находились трое детей, самому младшему из которых всего 4 года. Сейчас ребятишек осматривают медики.Из-за аварии движение в обе стороны сильно затруднено.