Происшествия 14.02.2025 в 10:04
Три машины столкнулись в пригороде Улан-Удэ
Авария затруднила движение между Нижним Саянтуем и Силикатным
Текст: Андрей Константинов
Крупная авария произошла сегодня утром на дороге между Нижним Саянтуем и поселком Силикатный. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись сразу три машины: «Ниссан Тиида», «Тойота Карина» и «Дайхатсу».
В «Дайхатсу» находились трое детей, самому младшему из которых всего 4 года. Сейчас ребятишек осматривают медики.
Из-за аварии движение в обе стороны сильно затруднено.
В «Дайхатсу» находились трое детей, самому младшему из которых всего 4 года. Сейчас ребятишек осматривают медики.
Из-за аварии движение в обе стороны сильно затруднено.
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