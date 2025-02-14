В Бурятии пьяный водитель не довез дочь до дома

Автомобиль перевернулся днем 13 февраля на дороге в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась неподалеку от села Нижний Ичетуй.За рулем авто находился 43-летний мужчина, освидетельствование показало, что он был пьян. В машине вместе с водителем находилась его 13-летняя дочь. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу.