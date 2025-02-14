Происшествия 14.02.2025 в 10:22
В Бурятии пьяный водитель не довез дочь до дома
По пути он не справился с управлением и перевернулся
Текст: Андрей Константинов
Автомобиль перевернулся днем 13 февраля на дороге в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась неподалеку от села Нижний Ичетуй.
За рулем авто находился 43-летний мужчина, освидетельствование показало, что он был пьян. В машине вместе с водителем находилась его 13-летняя дочь. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу.
За рулем авто находился 43-летний мужчина, освидетельствование показало, что он был пьян. В машине вместе с водителем находилась его 13-летняя дочь. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу.