В Улан-Удэ пришлось эвакуировать правительство

Сегодня утром задымление в подвале наделало переполох в здании правительства Бурятии на площади Советов. Из-за него всех чиновников пришлось экстренно эвакуировать на улицу и вызывать пожарных. К правительству прибыло сразу несколько пожарных машин и скорая помощь. Впрочем, последняя никому не понадобилась – сообщается, что в происшествии никто не пострадал.





«В ходе проверки помещений установлено, что в цокольном этаже здания произошло возгорание светильника. На месте работает дознаватель. Предварительная причина пожара - аварийный режим электрооборудования», - сообщили в МЧС Бурятии.











Фото: МЧС Бурятии