Происшествия 14.02.2025 в 12:34

Жителей Бурятии просят помочь опознать мужчину с амнезией

Травма головы почти полностью стерла его память
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии просят помочь опознать мужчину с амнезией

МВД России просит о помощи жителей Бурятии в опознании мужчины, который из-за потери памяти не может вспомнить о себе почти никакой информации. На спине у него есть татуировка в виде обозначения группы крови.

Как рассказали в полиции, память он потерял в результате полученной в 1997-1998 гг. в Хабаровске травмы головы. В результате этого он не может вспомнить сведения о себе, своих близких, родственниках и знакомых.

- Согласно заключению медико-криминалистических исследований установлено, что наиболее вероятный год рождения мужчины - 1956. Особые приметы — татуировка в правой подлопаточной области в виде группы крови и резус- фактора «А (1) RH+». Гражданин представляется Эйфманинным Александром Ивановичем (ранее - Степановым Александром Ивановичем, Верховых Александром Васильевичем, Глуховым Александром Петровичем), - сообщают в полиции республики.

Всех, кто узнал человека на фотографии и владеет информацией о его прошлом, его родных, близких и знакомых, просят позвонить по телефонам 8-495-994-15-15 (с мобильного – «112») или 8-496-262-63-74.

Фото: МВД РБ

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