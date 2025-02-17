Не прошло и пяти дней, как в Улан-Удэ сбили очередную электроопору. На этот раз пострадала конструкция в Октябрьском районе.

Она была сбита водителем иномарки по улице Ключевская, 86а, практически сразу после пешеходного перехода. ДТП произошло сегодня ночью, 17 февраля. Его обстоятельства пока не известны.

В МБУ «Горсвет» просят водителей быть предельно осторожными, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Напомним, что 12 февраля в Улан-Удэ неизвестным была сбита электроопора уличного освещения на улице Волочаевская в микрорайоне Тальцы. Сбитая опора упала на ворота частного дома, а автомобиль после ДТП уехал. Виновника разыскивают.

Фото: МБУ «Горсвет»