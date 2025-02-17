В селе Бурятии в пожаре пострадал двухлетний ребенок

В субботу вечером, 15 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии произошел пожар, в котором пострадала мать и ее малолетний ребенок. Спасли из горящего дома их соседи.

Он случился в селе Подлопатки Мухоршибирского района.

- На момент прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен жилой дом. Во время возгорания внутри дома находились женщина и двухлетний ребенок, эвакуироваться им помогли соседи. К сожалению, женщина и ребенок получили ожоги тел Их доставили в центральную районную больницу села Мухоршибирь, - рассказали в ГО и ЧС республики.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото: loon.site