В Бурятии водитель лишился здоровья и машины из-за лошади

ДТП случилось ранним утром в воскресенье на федеральной трассе «Байкал». Там недалеко от поселка Каменск 46-летний водитель автомобиля «Киа Рио» врезался в лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть.Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель - тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу.