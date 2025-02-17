Происшествия 17.02.2025 в 10:27

74-летняя улан-удэнка отдала мошенникам почти 3 миллиона

Под влияние аферистов они попали на пару с дочерью
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Текст: Елена Кокорина
74-летняя улан-удэнка отдала мошенникам почти 3 миллиона

74-летняя пенсионерка из Улан-Удэ попалась на крючок мошенников, пытаясь заработать миллионы на фондовой бирже. По незнанию она втянула в долговую яму и свою дочь, которая оформила крупные кредиты и перевела деньги преступникам.

Общая сумма потерь матери и дочери составила 2,7 млн рублей и 14 февраля 74-летняя жительница Улан-Удэ обратилась в полицию.

- Она рассказала, что буквально за пять дней лишилась более 2,7 млн рублей. Началось с того, что в интернете она увидела рекламу инвестиционной компании и перешла по ссылке, где заполнила анкетные данные и оставила заявку. В этот же день ей поступил звонок в мессенджере. Звонивший представился работником фирмы и рассказал о пассивном заработке на платформе их компании, пообещав крупный процент дохода от вложенной суммы, что ту заинтересовало.
Впоследствии с ней связался уже «куратор», который предложил конвертировать рубли в доллары и на разнице сделать дополнительный доход.
По его указанию она скачала необходимые для работы мобильные приложения, в том числе видеосвязи и внесла первоначальную сумму из своих личных накоплений в размере 920 тысяч рублей на свой виртуальный счет, - рассказывают в МВД республики.

Пенсионерка начала проводить, как полагала «сделки» и получать доход: прибыль пожилая горожанка наблюдала в личном кабинете установленного мобильного сервиса.
Далее «куратор» предложил «вывести» заработок с помощью «бенефициара» - платежеспособного человека с хорошей кредитной историей. Та попросила содействия у дочери.
- 10 февраля аферист по видеозвонку в мессенджере объяснил дочери принцип работы. Под его руководством она оформила онлайн-кредит на сумму 980 тысяч рублей и кредитную карту номиналом 805 тысяч рублей, которые в полном объеме перевела интернет-преступникам.
На следующий день от проведенных сделок пожилая улан-удэнка должна была получить крупную сумму дохода, но никаких поступлений не дождалась, - добавили в полиции.

Полиция Бурятии призывает жителей республики отказаться от участия в деятельности на фондовой бирже без наличия необходимых знаний и навыков. Относитесь ответственнее к своим сбережениям, думайте о финансовой безопасности близких прежде, чем вовлекать их в сомнительные истории. В обратном случае желание получить большую прибыль в короткие сроки может обернуться потерей накоплений и огромными долговыми обязательствами.

Фото: loon.site

 

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