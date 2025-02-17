Происшествия 17.02.2025 в 11:33

В Улан-Удэ осудили взявшего заложника грабителя банка

Повезло, что в ходе ограбления мужчина никого не убил
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осудили взявшего заложника грабителя банка
Фото: Росгвардия Бурятии
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в разбойном нападении на банк.

Напомним, происшествие случилось 25 июля 2024 года в 105-м микрорайоне. 28-летний ранее судимый горожанин напился у себя дома и очень хотел продолжить возлияния, но денег у него не было. Тогда он взял два кухонных ножа и вышел на улицу в поисках легкой наживы. Проходя мимо здания, в котором располагался офис одного из банков, мужчина зашел внутрь и попытался взять в заложники посетителя. Он приставил к горлу клиента нож и стал требовать у работника банка деньги. К счастью, поскольку злоумышленник был изрядно пьян, посетитель сумел вырваться и вместе с банковским работником выбежать на улицу.

Перегнувшись через стойку, грабитель похитил из кассы деньги в сумме 206 тысяч рублей, распихал их по карманам и пошел покупать алкоголь. Однако далеко уйти злоумышленнику не удалось – его задержали прибывшие на вызов сотрудники частного охранного агентства. Вскоре к месту происшествия приехали и правоохранители.

Примечательно, что хотя с момента ограбления до задержания прошло немного времени, большую часть похищенных денег мужчина успел растерять. 16 тысяч позже подобрал ребенок, эти деньги его родители вернули правоохранителям.

«С учетом характера совершенного преступления и личности подсудимого ему назначено наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в полном объеме удовлетворен иск кредитной организации, которой был причинен материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Улан-Удэ.

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