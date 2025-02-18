В Улан-Удэ задержали серийных воров

В Улан-Удэ оперативники полиции задержали двух мужчин в возрасте 62 и 49 лет, подозреваемых в серии краж в магазине.Как рассказали в МВД Бурятии, в начале феврале приятели зашли в магазин цифровой техники. Заручившись поддержкой товарища, ранее неоднократно судимый 49-летний горожанин достал с витрины наушники и сложил в пакет, который держал приятель. Похищенное мужчины сбыли на рынке, а на вырученные деньги купили алкоголь. Подобную схему злоумышленники повторили еще пару раз. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.По факту краж возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.