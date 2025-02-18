Происшествия 18.02.2025 в 09:28

В Улан-Удэ задержали серийных воров

Мужчины совершили несколько хищений в магазине цифровой техники
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали серийных воров
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ оперативники полиции задержали двух мужчин в возрасте 62 и 49 лет, подозреваемых в серии краж в магазине.

Как рассказали в МВД Бурятии, в начале феврале приятели зашли в магазин цифровой техники. Заручившись поддержкой товарища, ранее неоднократно судимый 49-летний горожанин достал с витрины наушники и сложил в пакет, который держал приятель. Похищенное мужчины сбыли на рынке, а на вырученные деньги купили алкоголь. Подобную схему злоумышленники повторили еще пару раз. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

По факту краж возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.
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с 12 по 18 февраля

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