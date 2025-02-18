В Бурятии водитель без прав опрокинул свою машину

Прошедшей ночью в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП. 32-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» без прав следовал из Улан-Удэ в Читу.

- В 10 км от села Мухоршибирь он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получил 38-летний пассажир транспортного средства, - комментируют в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 299 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 22 водителя с признаками опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии было зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ