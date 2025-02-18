Происшествия 18.02.2025 в 09:53

Жителя Улан-Удэ убили лопатой

Мужчина стал жертвой своих же собутыльников
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ убили лопатой
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении горожанина, обвиняемого в групповом убийстве.

По версии следствия, в ходе распития алкоголя у обвиняемого с еще одним товарищем произошел конфликт с третьим собутыльником. В его ходе мужчины лопатой избили потерпевшего, нанеся ему множество травм. В результате тот умер на месте происшествия.

«Суд учел отрицательные характеристики обвиняемого и счел обоснованными доводы следствия о том, что он может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу», - обосновали решение о продлении ареста в Советском райсуде.
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