Происшествия 18.02.2025 в 10:11

В Улан-Удэ жертва мошенников объявила себя банкротом

Горожанин перечислил аферистам взятый автокредит на 850 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жертва мошенников объявила себя банкротом
Фото: pixabay.com
17 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний горожанин. Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина попался на уловки аферистов ещё в июле прошлого года. Сначала он поверил звонку лже-сотрудницы сотовой компании, сообщившей, что у него закончился срок действия договора обслуживания и его необходимо продлить. Для этого горожанин продиктовал пришедшие ему в смс коды.

Далее уже якобы специалист портала госуслуг предупредила мужчину о взломе личного кабинета на сервисе и попытках оформления кредитов. Она попросила отнестись к этому серьезно и ожидать звонка от работника Центробанка.

Тот подтвердил информацию о неправомерных действиях по счёту. Чтобы помешать взять аферистам займы, он посоветовал горожанину оформить кредиты на те же суммы самому, а затем перевести все средства на «безопасный счет».

По его указанию улан-удэнец в отделении банка подал заявку на автокредит и получил одобрение на выдачу 850 тысяч рублей. Деньги он впоследствии снял и через банкомат в другом офисе, используя приложение бесконтактной оплаты, и перечислил по указанным реквизитам.

Однако псевдо-сотрудник Центробанка сообщил, что мошенники не оставляют попытки взять на горожанина займы, и необходимо их «перекрывать». Тогда улан-удэнец подал ещё ряд заявок в другие банки, но получил отказы из-за отсутствия постоянного места работы и имеющихся долгов.

Тем временем мошенник убеждал мужчину, что в течении недели деньги с «безопасного счета» ему вернутся, однако вскоре перестал выходить на связь. Тогда горожанин понял, что его обманули. Однако в полицию он обратился гораздо позднее, намереваясь инициировать процедуру банкротства.
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