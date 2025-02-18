В Улан-Удэ горел торговый павильон

Пожар вспыхнул сегодня утром в одном из торговых павильонов на базе «Буркоопсоюза» в Улан-Удэ.«На момент прибытия огнеборцев горели перекрытия и кровля павильона. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано на площади 30 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.