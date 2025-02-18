Происшествия 18.02.2025 в 12:01

В Улан-Удэ горел торговый павильон

Причина возгорания пока не известна
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горел торговый павильон
Фото: МЧС Бурятии
Пожар вспыхнул сегодня утром в одном из торговых павильонов на базе «Буркоопсоюза» в Улан-Удэ.

«На момент прибытия огнеборцев горели перекрытия и кровля павильона. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано на площади 30 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал», - сообщили в МЧС Бурятии.

Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.
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