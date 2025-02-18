В Бурятии орудовала банда по похищению людей

В Северобайкальском районе Бурятии троим местным жителям предъявлено обвинение в разбойном нападении и похищении людей. Они похитили, избили и насильно удерживали мужчин с целью получения с них выкупа.

- По данным следствия, 9 февраля 2025 года в городе Северобайкальске четверо членов организованной группы в возрасте от 29 до 56 лет ворвались в квартиру к троим мужчинам. Избив их монтажкой, они стали угрожать пистолетом, требовать деньги, а затем насильно привезли в подсобное помещение одного из кафе, где удерживали против воли. Опасаясь физического насилия потерпевшие передали им 900 тыс. рублей, - рассказали в Следкоме республики.

Трое фигурантов задержаны, еще один – пока находится в розыске. Во время обысков по месту жительства обвиняемых обнаружено и изъято огнестрельное оружие с боеприпасами, включая пистолет, который использовался во время нападения, а также ручную гранату и холодное оружие. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: скриншот видео СК РБ