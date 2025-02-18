В Бурятии диплом кандидата в депутаты Хурала оказался подделкой

Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в использовании заведомо поддельного документа.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина за деньги купила поддельный диплом о высшем профессиональном образовании, согласно которому она якобы закончила бакалавриат Красноярского государственного педагогического университета. Документ она хранила у себя дома, а летом 2023 года предъявила его в числе прочих в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты Народного Хурала.Сельчанка шла на выборы по спискам КПРФ, а также выдвинулась у себя на округе в Баргузинском районе и благополучно прошла регистрацию. Однако позже подделка вскрылась, на женщину возбудили уголовное дело.На суде сельчанка полностью признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. С учетом ряда смягчающих обстоятельств она получила наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.