Происшествия 19.02.2025 в 09:56

Житель Улан-Удэ сам не понял, как отдал деньги мошенникам

Мужчина слышал об аферистах, но они его все равно развели
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ сам не понял, как отдал деньги мошенникам
Фото: архив «Номер один»
15 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 63-летнего горожанина, попавшего на уловки мошенников. Поверив в басни аферистов, мужчина потерял более 440 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, горожанин получил смс-сообщение о, якобы, подозрительной активности в его профиле на портале госуслуг. Мужчина обратился в службу поддержки по указанному в сообщении номеру. Ему ответила женщина. Представившись «сотрудником Роскомнадзора», она объяснила, что соединит со специалистом «Финмониторинга».

Тот, в свою очередь, сообщил: неустановленное лицо по якобы полученной от улан-удэнца доверенности переводит деньги за рубеж внешнеполитическому противнику. Чтобы защититься от этого, мужчине посоветовали снять все деньги, в том числе кредитные, и перевести на «безопасный счёт».

Горожанин последовал этому совету и, обналичив средства кредитных карт на общую сумму более 440 тысяч рублей, перевёл их через банкомат по указанным реквизитам. Дополнительно оформить займы, чтобы «исчерпать кредитный потенциал», он не смог, поскольку банк уже не работал. Решение этой задачи улан-удэнец решил оставить на завтра. Однако, придя домой, осознал, что стал жертвой обмана.

Как отметили в МВД, о данном виде мошенничества мужчина был наслышан из СМИ, но не сразу сообразил, что происходит.
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ автомобиль сбил мать и ее 10-летнюю дочь
19.02.2025 в 10:25
Жители Бурятии активно ищут новую работу
19.02.2025 в 10:09
Национальный балет Бурятии покажут на берегу Байкала
19.02.2025 в 10:08
Житель Улан-Удэ сам не понял, как отдал деньги мошенникам
19.02.2025 в 09:56
Почти 4,5 тысячи семей Бурятии воспользовались «Дальневосточной и арктической ипотекой» в 2024 году
19.02.2025 в 09:43
В лесах Улан-Удэ высадят 8 тысяч сосен
19.02.2025 в 09:43
Партия «Новые люди» потребовала увеличить расходы на медицину и образование после СВО
19.02.2025 в 09:39
В Улан-Удэ проверят бетон, залитый в основание «Байкала»
19.02.2025 в 09:27
В Улан-Удэ альпинисты стали активничать на крышах домов
19.02.2025 в 09:27
Новогоднюю красавицу с площади Улан-Удэ отправили на склад
19.02.2025 в 09:06
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ автомобиль сбил мать и ее 10-летнюю дочь
Они переходили дорогу по пешеходному переходу
19.02.2025 в 10:25
Мошенник из Перми обманул ребенка в Бурятии
Однако злоумышленника удалось вычислить и задержать
18.02.2025 в 15:27
Водитель большегруза уснул за рулем и снес авто улан-удэнца
Его Лэнд Крузер был припаркован у дороги
18.02.2025 в 14:15
В Бурятии браконьеры убили косулю
Мужчин удалось задержать
18.02.2025 в 13:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru