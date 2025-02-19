Житель Улан-Удэ сам не понял, как отдал деньги мошенникам

15 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 63-летнего горожанина, попавшего на уловки мошенников. Поверив в басни аферистов, мужчина потерял более 440 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, горожанин получил смс-сообщение о, якобы, подозрительной активности в его профиле на портале госуслуг. Мужчина обратился в службу поддержки по указанному в сообщении номеру. Ему ответила женщина. Представившись «сотрудником Роскомнадзора», она объяснила, что соединит со специалистом «Финмониторинга».Тот, в свою очередь, сообщил: неустановленное лицо по якобы полученной от улан-удэнца доверенности переводит деньги за рубеж внешнеполитическому противнику. Чтобы защититься от этого, мужчине посоветовали снять все деньги, в том числе кредитные, и перевести на «безопасный счёт».Горожанин последовал этому совету и, обналичив средства кредитных карт на общую сумму более 440 тысяч рублей, перевёл их через банкомат по указанным реквизитам. Дополнительно оформить займы, чтобы «исчерпать кредитный потенциал», он не смог, поскольку банк уже не работал. Решение этой задачи улан-удэнец решил оставить на завтра. Однако, придя домой, осознал, что стал жертвой обмана.Как отметили в МВД, о данном виде мошенничества мужчина был наслышан из СМИ, но не сразу сообразил, что происходит.