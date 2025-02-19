В Улан-Удэ автомобиль сбил мать и ее 10-летнюю дочь

Вчера днем, 18 февраля, 65-летний улан-удэнец сбил сразу двух пешеходов. Мать и ее 10-летняя дочь переходили дорогу.

ДТП произошло на ул. Ключевская.

- На нерегулируемом пешеходном переходе 65-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь получили травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 275 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ