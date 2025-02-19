Происшествия 19.02.2025 в 11:21

С жителя Улан-Удэ взыскали миллион за убийство

Деньги пойдут сыну погибшей женщины
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Текст: Андрей Константинов
С жителя Улан-Удэ взыскали миллион за убийство
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

«В ноябре 2024 года между обвиняемым и его гражданской супругой во время распития спиртного произошел конфликт. В его ходе мужчина ударил сожительницу кулаком по голове, отчего та упала. Затем злоумышленник взял кухонный нож и нанес им множество ударов в грудь и шею жертвы. От полученных ран женщина скончалась на месте», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу сына убитой женщины.
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