Улан-удэнец обокрал пенсионерку помогая ей снять деньги

21-летний улан-удэнец обокрал пожилую женщину помогая ей снять деньги с банкомата на Центральном рынке города. Из-за излишней доверчивости и рассеянности пенсионерка осталась без 5 тысяч рублей.

63-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что с её банковской карты пропало пять тысяч.

- Выяснилось, что пенсионерка вместе с супругом направилась за покупками на рынок, где решила снять в банкомате деньги мелкими купюрами, но у нее возникли сложности. Молодой человек, стоящий рядом, предложил свою помощь: объяснил, как приложить карту бесконтактному считывателю и показал на экране последовательность действий для снятия денежных средств. Но устройство зависло, и пенсионерка отошла от банкомата, отправившись в сторону торгового зала, забыв карту на бесконтактном считывателе, - рассказали в полиции республики.

Устройство выдало запрошенные наличные чуть позже и подозреваемый, который остался у банкомата, забрал их себе. Затем догнал пенсионерку и вернул ей лишь банковскую карту. Деньги он потратил, однако возместил ущерб в ходе следствия.

Ранее не судимый горожанин был задержан. Заведено уголовное дело.

Фото: Номер один