Происшествия 19.02.2025 в 11:17

Улан-удэнец обокрал пенсионерку помогая ей снять деньги

Потраченные 5 тысяч его убедили вернуть полицейские
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец обокрал пенсионерку помогая ей снять деньги

21-летний улан-удэнец обокрал пожилую женщину помогая ей снять деньги с банкомата на Центральном рынке города. Из-за излишней доверчивости и рассеянности пенсионерка осталась без 5 тысяч рублей.

63-летняя пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что с её банковской карты пропало пять тысяч.

- Выяснилось, что пенсионерка вместе с супругом направилась за покупками на рынок, где решила снять в банкомате деньги мелкими купюрами, но у нее возникли сложности. Молодой человек, стоящий рядом, предложил свою помощь: объяснил, как приложить карту бесконтактному считывателю и показал на экране последовательность действий для снятия денежных средств. Но устройство зависло, и пенсионерка отошла от банкомата, отправившись в сторону торгового зала, забыв карту на бесконтактном считывателе, - рассказали в полиции республики.

Устройство выдало запрошенные наличные чуть позже и подозреваемый, который остался у банкомата, забрал их себе. Затем догнал пенсионерку и вернул ей лишь банковскую карту. Деньги он потратил, однако возместил ущерб в ходе следствия.

Ранее не судимый горожанин был задержан. Заведено уголовное дело.

Фото: Номер один

Теги
кража банкомат

Все новости

Жители Бурятии потребовали отставки главы
19.02.2025 в 12:17
Писателей Бурятии приглашают побороться за литературную премию имени В.К. Арсеньева
19.02.2025 в 12:16
В районе Бурятии замыкание оставило сельчан без крыши
19.02.2025 в 11:53
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО
19.02.2025 в 11:30
С жителя Улан-Удэ взыскали миллион за убийство
19.02.2025 в 11:21
Улан-удэнец обокрал пенсионерку помогая ей снять деньги
19.02.2025 в 11:17
Ко Дню защитника Отечества в Улан-Удэ пройдут акции возложения цветов
19.02.2025 в 11:05
Грипп не отступает из Бурятии
19.02.2025 в 11:04
В Бурятии оштрафовали дорожников
19.02.2025 в 10:54
В Улан-Удэ автомобиль сбил мать и ее 10-летнюю дочь
19.02.2025 в 10:25
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
В районе Бурятии замыкание оставило сельчан без крыши
Возникший пожар в доме тушили около 4 часов
19.02.2025 в 11:53
С жителя Улан-Удэ взыскали миллион за убийство
Деньги пойдут сыну погибшей женщины
19.02.2025 в 11:21
В Улан-Удэ автомобиль сбил мать и ее 10-летнюю дочь
Они переходили дорогу по пешеходному переходу
19.02.2025 в 10:25
Житель Улан-Удэ сам не понял, как отдал деньги мошенникам
Мужчина слышал об аферистах, но они его все равно развели
19.02.2025 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru