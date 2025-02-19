В районе Бурятии замыкание оставило сельчан без крыши

Огонь оставил без крыши сельчан в Кабанском районе Бурятии. Минувшей ночью пламя охватило крышу двухэтажного дома из-за замыкания электропроводки.

Пожар случился в селе Кабанск.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения пламя охватило крышу жилого дома. Огонь на площади 140 кв метров был потушен в течение четырех часов. В результате сгорела крыша дома и обгорела одна из комнат на втором этаже. Пострадавших нет. Всего в тушении пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники, - рассказали в ГО и ЧС республики.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки.

Фото: ГО ЧС РБ