Происшествия 19.02.2025 в 11:53
В районе Бурятии замыкание оставило сельчан без крыши
Возникший пожар в доме тушили около 4 часов
Текст: Елена Кокорина
Огонь оставил без крыши сельчан в Кабанском районе Бурятии. Минувшей ночью пламя охватило крышу двухэтажного дома из-за замыкания электропроводки.
Пожар случился в селе Кабанск.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения пламя охватило крышу жилого дома. Огонь на площади 140 кв метров был потушен в течение четырех часов. В результате сгорела крыша дома и обгорела одна из комнат на втором этаже. Пострадавших нет. Всего в тушении пожара было задействовано 9 человек и 4 единицы техники, - рассказали в ГО и ЧС республики.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки.
Фото: ГО ЧС РБ
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