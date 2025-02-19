Житель Улан-Удэ получил 6 лет за выходки с гранатой

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в разбое и хулиганстве.Как сообщили в пресс-службе суда, летом 2023 года пьяный обвиняемый совершил разбойное нападение на женщину. Угрожая ей применением насилия и учебной гранатой, злоумышленник отобрал у жертвы три телефона. Позже, находясь в общественном месте, он угрожал людям все той же гранатой.«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности обвиняемого и смягчающих обстоятельств он приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в суде.Приговор еще не вступил в законную силу.