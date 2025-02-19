Происшествия 19.02.2025 в 14:07

Житель Улан-Удэ получил 6 лет за выходки с гранатой

С ее помощью он ограбил женщину и пугал людей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 6 лет за выходки с гранатой
Фото: freepik.com
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в разбое и хулиганстве.

Как сообщили в пресс-службе суда, летом 2023 года пьяный обвиняемый совершил разбойное нападение на женщину. Угрожая ей применением насилия и учебной гранатой, злоумышленник отобрал у жертвы три телефона. Позже, находясь в общественном месте, он угрожал людям все той же гранатой.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности обвиняемого и смягчающих обстоятельств он приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в суде.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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разбой граната

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