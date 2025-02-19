Происшествия 19.02.2025 в 14:07
Житель Улан-Удэ получил 6 лет за выходки с гранатой
С ее помощью он ограбил женщину и пугал людей
Текст: Андрей Константинов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в разбое и хулиганстве.
Как сообщили в пресс-службе суда, летом 2023 года пьяный обвиняемый совершил разбойное нападение на женщину. Угрожая ей применением насилия и учебной гранатой, злоумышленник отобрал у жертвы три телефона. Позже, находясь в общественном месте, он угрожал людям все той же гранатой.
«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности обвиняемого и смягчающих обстоятельств он приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в суде.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе суда, летом 2023 года пьяный обвиняемый совершил разбойное нападение на женщину. Угрожая ей применением насилия и учебной гранатой, злоумышленник отобрал у жертвы три телефона. Позже, находясь в общественном месте, он угрожал людям все той же гранатой.
«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности обвиняемого и смягчающих обстоятельств он приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима», - сообщили в суде.
Приговор еще не вступил в законную силу.