В Бурятии буйный пассажир поезда доехал до колонии

Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Новосибирской области. Он обвинялся сразу по четырем статьям УК РФ: «Хулиганство», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Грабеж» и «Публичное оскорбление представителя власти».Как сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте, 18 апреля 2024 года новосибирец ехал в вагоне пассажирского поезда со стороны Таксимо. Будучи пьяным, он выражался грубой нецензурной бранью в адрес попутчиков. Его действия попытались прекратить проводник и один из пассажиров, однако на их замечания злоумышленник отреагировал агрессивно. В ответ он избил попутчика и похитил его золотую цепочку с кулоном.На станции Северобайкальск к буйному пассажиру пришла полиция. В ходе задержания мужчина обложил правоохранителей отборным матом, чем заработал себе еще одну статью.По итогам рассмотрения дела новосибирец был признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.