Происшествия 19.02.2025 в 17:06

В Бурятии буйный пассажир поезда доехал до колонии

Мужчина умудрился заработать сразу четыре статьи
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии буйный пассажир поезда доехал до колонии
Фото: архив «Номер один»
Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Новосибирской области. Он обвинялся сразу по четырем статьям УК РФ: «Хулиганство», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Грабеж» и «Публичное оскорбление представителя власти».

Как сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте, 18 апреля 2024 года новосибирец ехал в вагоне пассажирского поезда со стороны Таксимо. Будучи пьяным, он выражался грубой нецензурной бранью в адрес попутчиков. Его действия попытались прекратить проводник и один из пассажиров, однако на их замечания злоумышленник отреагировал агрессивно. В ответ он избил попутчика и похитил его золотую цепочку с кулоном.

На станции Северобайкальск к буйному пассажиру пришла полиция. В ходе задержания мужчина обложил правоохранителей отборным матом, чем заработал себе еще одну статью.

По итогам рассмотрения дела новосибирец был признан виновным и приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.
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поезд драка грабеж

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