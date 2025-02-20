В Улан-Удэ пропала девушка

В Улан-Удэ полиция разыскивает 22-летнюю Анастасию Зубакину. 16 февраля девушка ушла из дома на ст. Дивизионная и до настоящего времени не вернулась.Приметы: европейской внешности, на вид 21-22 года, среднего телосложения, рост 168 сантиметров, длинные волосы светло-розового цвета, голубые глаза.Особые приметы: татуировка на левой лодыжке в виде надписи на английском языке.Была одета: без головного убора, черная куртка до колена с капюшоном, черные джинсы, бежевые ботинки на шнуровке.При наличии информации о разыскиваемой девушке или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (996) 935-40-90 или 102.