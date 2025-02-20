Происшествия 20.02.2025 в 09:15

В Бурятии преступника нашли благодаря чудом выжившей жертве

За покушение на убийство он получит 3-летний срок
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии преступника нашли благодаря чудом выжившей жертве

Три с половиной года колонии получит 19-летний житель Улан-Удэ. Такой приговор суд вынес за покушение на убийство, которое молодой человек совершил еще будучи несовершеннолетним.

Судом установлено, что в одну из июньских ночей 2023 года, на перегоне Медведчиково–Заудинский ВСЖД обвиняемый напал на потерпевшего.

- Он умышленно нанес ему несколько ударов твердым предметом по голове и скрылся с места происшествия. План преступника провалился, потому что мужчина выжил благодаря машинисту тепловоза и его помощнику. Они своевременно обнаружили лежащего без сознания в колее пути потерпевшего и вызвали подмогу. Медики оказали пострадавшему квалифицированную помощь, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима.

Фото: Елена Кокорина

 

 

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