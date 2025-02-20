Происшествия 20.02.2025 в 09:37

«Стопу почти оторвало»

Сибирячка отсудила у управляющей компании 800 тысяч после падения снежной глыбы
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Текст: КП-Новосибирск
«Стопу почти оторвало»
Маргарита чудом выжила после падения глыбы льда и засудила коммунальщиков. Фото: Предоставлены Маргаритой Севостьянченко
В марте 2022 года Маргарита Севостьянченко навещала маму, на выходе из подъезда огромная глыба льда с крыши обрушилась на женщину и чуть не лишила её ноги. Маргарита обратилась в суд и смогла отсудить с управляющей компании 800 тысяч рублей. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

ЧП случилось днем 31 марта 2022 года на улице Ученическая, 17 в Новосибирске. Маргарита Севостьянченко вышла из подъезда, где живёт её мама, как в этот момент на нее обрушилась огромная глыба из снега и льда. Мать бросилась откапывать 41-летнюю женщину, она кричала от боли, вокруг было много крови. Врачи скорой зафиксировали у Маргариты открытый перелом ноги, стопу почти оторвало. Упавший лед сломал кости бедра, пять ребер и порвал связки в плечевом суставе. Женщину экстренно госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой помощи №2.

- За два года я перенесла 11 операций, первые три сделали в тот же день. Хирург-травматолог Игорь Марков пришил почти оторванную стопу, чудом спас от ампутации, за что я безмерно благодарна. В апреле 2022 года провели еще три: собрали бедро, установили металлоконструкции на бедре, малой берцовой кости и лодыжке. Меня выписали в инвалидном кресле, правая рука почти не двигалась. Следующие операции были в августе и в октябре. В марте 2023 года мне собирали плечо – поврежденные связки якорили на болты. К этому моменту я уже передвигалась на костылях, – рассказала Маргарита Севостьянченко.

Через полгода Маргарите удалили металлоконструкции, дали инвалидность 3 группы и помогли получить квоту по эндопротезированию голеностопного сустава. Но тут обнаружили разрушение костей и сложную операцию отменили. Врач заявил: с таким поражением костной ткани уже не ходят.

- Больше года я передвигалась на костылях, постепенно перешла на локтевой костыль. В декабре мне сделали крайнюю операцию, предстоит еще несколько. К сожалению, нога больше не будет сгибаться, она стала короче на 4-5 см, сильная хромота останется навсегда. Правая рука у меня не работала. Настоящей опорой для меня стала младшая дочь Василиса - в 6 лет сама уже ходила в магазин и аптеку. Старшая дочь и мама помогали убираться, сходить в ванную, приготовить. К концу 2023 года я восстановила правую руку, – вспоминает Маргарита Севостьянченко.

Следователи возбудили уголовное дело сразу после ЧП, обвинили мастера участка УК «Сибирский сервисный центр» в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Директор компании сперва выплачивал компенсацию Маргарите.

- Они меня сильно упрашивали подписать ходатайство о примирении, просили «не ломать жизнь мастеру УК», обещали помочь. Получив подпись, уже не выходили на связь и помощь с их стороны прекратилась. Адвокат Наталья Коломбет согласилась помочь мне почти бесплатно. В июне 2024 года мы подали иск. И вот Первомайский районный суд взыскал с УК «Сибирский сервисный центр» 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Я считаю, что сумма справедливая, до сих пор думаю – чудом осталась жива, – рассказала Маргарита Севостьянченко.

Врачи обещают – после реабилитации в марте Маргарита сможет ходить уже без костылей. А сама мама двоих детей мечтает разработать ногу и ходить в походы на Алтае вместе с семьей.
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несчастный случай

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