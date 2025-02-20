35-летний житель Селенгинска украл деньги у своей собутыльницы

Вечером сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на одной из улиц поселка Селенгинск (Кабанский район) обратили внимание на нетрезвого мужчину, по приметам схожего с ориентировкой.

Росгвардейцы задержали гражданина. В ходе установления личности мужчина сознался в преступлении. Задержанного доставили в полицию.

- Как выяснилось, 35-летний местный житель накануне ночью распивал спиртное в компании у своей знакомой на станции Тимлюй. Во время застолья гость обратил внимание, что у хозяйки в дамской сумочке лежат наличные деньги. Запланировав преступление, мужчина рано утром вытащил у женщины из сумки 13 тысяч рублей и скрылся, - рассказали в Росгвардии.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Все похищенные деньги он потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия Бурятии