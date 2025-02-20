Житель Улан-Удэ «заработал» 350 тысяч на несуществующем СТО

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.Как рассказали в МВД Бурятии, в начале 2023 года мужчина узнал о возможности получения малоимущими выплаты на открытие бизнеса и воспользовался этой информацией в корыстных целях. В орган соцзащиты населения он подал заявление о заключении социального контракта, бизнес-план и необходимые справки. Улан-удэнец планировал запустить станцию техобслуживания в Октябрьском районе.Комиссия одобрила его проект и спустя месяц горожанин получил 350 тысяч рублей на его развитие. Однако деньги новоявленный бизнесмен потратил не на СТО, а на личные нужды.Так и не открыв СТО, мужчина при этом несколько месяцев сдавал отчеты о ведении предпринимательской деятельности, а также подтверждающие расходы чеки, в том числе на покупку оборудования. Кроме того, горожанин предоставлял данные относительно получаемой прибыли в качестве самозанятого в налоговую инспекцию. Однако, спустя почти полгода после оформления социального контракта улен-удэнец перестал вести и передавать какую-либо отчётность.Как выяснили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ, все сведения, которые ранее передавал «бизнесмен», оказались недостоверными, а документы - фиктивными. Действия мужчины квалифицировали как мошенничество. Как отмечают в МВД, ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался.