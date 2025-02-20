Происшествия 20.02.2025 в 11:18

Житель Улан-Удэ «заработал» 350 тысяч на несуществующем СТО

Теперь несостоявшимся бизнесменом занимается полиция
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ «заработал» 350 тысяч на несуществующем СТО
Фото: архив «Номер один»
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.

Как рассказали в МВД Бурятии, в начале 2023 года мужчина узнал о возможности получения малоимущими выплаты на открытие бизнеса и воспользовался этой информацией в корыстных целях. В орган соцзащиты населения он подал заявление о заключении социального контракта, бизнес-план и необходимые справки. Улан-удэнец планировал запустить станцию техобслуживания в Октябрьском районе.

Комиссия одобрила его проект и спустя месяц горожанин получил 350 тысяч рублей на его развитие. Однако деньги новоявленный бизнесмен потратил не на СТО, а на личные нужды.

Так и не открыв СТО, мужчина при этом несколько месяцев сдавал отчеты о ведении предпринимательской деятельности, а также подтверждающие расходы чеки, в том числе на покупку оборудования. Кроме того, горожанин предоставлял данные относительно получаемой прибыли в качестве самозанятого в налоговую инспекцию. Однако, спустя почти полгода после оформления социального контракта улен-удэнец перестал вести и передавать какую-либо отчётность.

Как выяснили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ, все сведения, которые ранее передавал «бизнесмен», оказались недостоверными, а документы - фиктивными. Действия мужчины квалифицировали как мошенничество. Как отмечают в МВД, ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался.

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