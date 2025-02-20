Происшествия 20.02.2025 в 12:03

Жители Бурятии гибнут в попытке согреться от зимних холодов

Бытовые пожары унесли жизни пяти человек
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Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии гибнут в попытке согреться от зимних холодов

За два неполных зимних месяца 2025 года в бытовых пожарах погибло 5 жителей Бурятии и еще 13 получили различные травмы. Все они случились из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

Несмотря на снижение количества бытовых пожаров по сравнению с прошлым годом, жителям республики советуют быть предельно осторожными в попытке обогреть жилье с помощью электроприборов.

- С начала 2025 года на территории города произошло 93 пожара, в прошлом году за этот же период было зарегистрировано 119 пожаров. Основными причинами возникновения пожаров также остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования. Отопительный сезон в Улан-Удэ продолжается, будьте максимально внимательны при использовании печей и обогревателей. Несмотря на снижение пожаров, сначала года от огня погибли пять человек и 13 человек получили травмы, - сообщают в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

Помните, что ваша безопасность зависит от вас. Телефоны службы спасения: 112 и 101.

Фото: loon.site

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