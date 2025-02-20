В Бурятии волк вышел на трассу

Одинокого волка недалеко от деревни заметили в Хоринском районе Бурятии. Хищника сняли на видео пассажиры проезжающего мимо авто. Волк сидел у обочины, а при приближении машины вскочил и отбежал чуть в сторону, позволив себя спокойно снимать.Волка уже взяли на контроль в Бурприроднадзоре. На место направится инспектор для выяснения ситуации.«Волков, как правило, замечают в естественной среде обитания - около леса. Волки очень боятся людей, вряд ли зайдут в поселения, но это и хищник, которого может привлечь неконтролируемый выпас скота. Поэтому скот необходимо держать под присмотром», - пояснили в ведомстве.