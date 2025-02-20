Водитель в Улан-Удэ не поделил дорогу с трамваем

В Улан-Удэ у трамваев сегодня день не задался похоже с самого утра. Около 8 часов в центре города вагон сошел с рельсов, а спустя пару часов в трамвай въехал городской автомобилист.

В начале 9-го утра центральный диспетчер Управления трамвая сообщил о сходе вагона, в связи с чем предупредил и о закрытии движения трамваев с Элеватора на ЛВРЗ и Новый мост. Парализовалось движение сразу трех маршрутов - №№ 1,4 и 7, но восстановили его очень резво. В 8.30 трамваи были поставлены на рельсы и продолжили свою работу.

Спустя всего несколько часов, Комитет по транспорту сообщил о ДТП, в котором автомобилист врезался в трамвай. Авария произошла на Октябре. Движение на перекрестке уже восстановлено. На месте ДТП работает ГАИ, выясняя кто прав, а кто виноват.

Фото: Номер один