Врачи в Улан-Удэ спасли мужчину с инсультом сделав срочную операцию

Врачи Республиканской клинической больницы в Улан-Удэ провели срочную операцию и спасли местного жителя у которого случился инсульт. Мужчина начал быстро восстанавливаться после нее потому что вовремя распознал признаки болезни и обратился за медицинской помощью.

- Времени, чтобы спасти свою жизнь при инсульте совсем немного, поэтому важна каждая минута. Главное – вовремя распознать симптомы и обратиться за помощью к специалистам, - предупреждает рентгенхирург РКБ Чингис Дашиев.

Врач также напомнил о симптомах инсульта, среди которых могут быть внезапная слабость или онемение в руке или ноге, нарушение речи или ее понимания, внезапная потеря равновесия, острое нарушение координации, глотания, внезапная потеря сознания, острая нестерпимая головная боль без видимой причины или после эмоционального или физического перенапряжения, онемение губы или половины лица, а также затуманенное, размытое зрение или потеря зрения в одном или обоих глазах.

- Если у вас или другого человека есть хотя бы один из вышеперечисленных симптомов инсульта, срочно вызывайте скорую, позвонив 103, - напоминают врачи.

Фото: loon.site