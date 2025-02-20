Новогодний кутеж обернулся для студента из Улан-Удэ уголовкой

Небольшой новогодний «подарочек» для студента из Улан-Удэ оказался с большущим подвохом и обернулся возбуждением уголовного дела. За трату денег с найденной на улице чужой кредитки ему выдвинули обвинение в краже.

Фигурантом дела оказался 22-летний улан-удэнец, учащийся московского вуза.

- Находясь в январе на каникулах в Улан-Удэ, молодой человек нашел на улице чужую банковскую карту. Ею он стал оплачивать покупки в продуктовых магазинах, посиделки в кафе и ночевки в гостинице, потратив с неё в целом около 40 тысяч рублей.

Хозяйка карты обнаружила пропажу кредитки только спустя несколько дней, когда зашла в личный кабинет в онлайн-сервисе и увидела списания денег. Сразу же она обратилась в полицию. На следующий день подозреваемого задержали, - рассказали в полиции республики.

Правоохранители отмечают, что студент понимал, что деньги ему не принадлежат, однако это его не остановило. Сейчас он уже признался в содеянном и возместил причиненный ущерб.

Полицейские предупреждают: распоряжение чужими деньгами без разрешения их хозяев и, в частности, использование средств с утерянных владельцами банковских карт являются противоправными деяниями и влекут уголовную ответственность.

Фото: loon.site