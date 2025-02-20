В Улан-Удэ друзья-студенты из-за нескольких тысяч рублей на годы сядут в тюрьму

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следствия и взял под стражу двух 19-летних студентов, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.«По версии следствия, два друга решили заработать, для чего связались с кураторами интернет-магазинов, распространяющих наркотики, и изъявили желание поработать закладчиками. Их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. За работу кураторы посулили студентам всего несколько тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе суда.Как отметили в суде, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, которую инкриминируют студентам, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.