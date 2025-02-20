Происшествия 20.02.2025 в 16:55
В Улан-Удэ друзья-студенты из-за нескольких тысяч рублей на годы сядут в тюрьму
Молодые люди нанялись на работу к наркоторговцам
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следствия и взял под стражу двух 19-летних студентов, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
«По версии следствия, два друга решили заработать, для чего связались с кураторами интернет-магазинов, распространяющих наркотики, и изъявили желание поработать закладчиками. Их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. За работу кураторы посулили студентам всего несколько тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе суда.
Как отметили в суде, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, которую инкриминируют студентам, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
«По версии следствия, два друга решили заработать, для чего связались с кураторами интернет-магазинов, распространяющих наркотики, и изъявили желание поработать закладчиками. Их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. За работу кураторы посулили студентам всего несколько тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе суда.
Как отметили в суде, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, которую инкриминируют студентам, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
Тегинаркотик