Происшествия 20.02.2025 в 16:55

В Улан-Удэ друзья-студенты из-за нескольких тысяч рублей на годы сядут в тюрьму

Молодые люди нанялись на работу к наркоторговцам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ друзья-студенты из-за нескольких тысяч рублей на годы сядут в тюрьму
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следствия и взял под стражу двух 19-летних студентов, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

«По версии следствия, два друга решили заработать, для чего связались с кураторами интернет-магазинов, распространяющих наркотики, и изъявили желание поработать закладчиками. Их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. За работу кураторы посулили студентам всего несколько тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе суда.

Как отметили в суде, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, которую инкриминируют студентам, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Теги
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