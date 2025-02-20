Улан-удэнца обокрали в отделении банка

Жителя Улан-Удэ накануне обокрали прямо в отделении банка. По рассеянности он оставил у окна оператора портмоне, а когда вернулся, оказалось, что кто-то его уже прибрал к рукам. Мужчина обратился за помощью в полицию.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в краже и рассказали подробности произошедшего.

- Вчера днем 67-летний мужчина по невнимательности оставил возле окошка оператора в банке портмоне, в котором находились деньги, банковские карты и документы. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию и оценил ущерб в 20 тысяч рублей, - рассказывают в МВД республики.

Оперативниками в тот же день был задержан ранее судимый 51-летний житель Железнодорожного района города. Он сопровождал свою знакомую, и ожидая, пока ее обслужат заметил оставленное мужчиной портмоне. Злоумышленник сначала прикрыл его своими перчатками, а уходя – похитил его.

- Похищенное у него изъято и возвращено владельцу. Следователями возбуждено уголовное, - добавили в полиции.

Фото: loon.site