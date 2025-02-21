Происшествия 21.02.2025 в 09:41

В Бурятии пассажира поезда ударили ножом

Раненого удалось спасти, нападавшего задержали
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пассажира поезда ударили ножом
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в покушении на убийство.

Как сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России, преступление произошло на днях в вагоне пассажирского поезда «Кисловодск - Тында».

«Подозреваемый на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес пассажиру удар ножом в область спины, причинив ему тяжелое ранение. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», - рассказали в следственном ведомстве.

Нападавшего задержала полиция. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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