В Бурятии пассажира поезда ударили ножом

В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в покушении на убийство.Как сообщили в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России, преступление произошло на днях в вагоне пассажирского поезда «Кисловодск - Тында».«Подозреваемый на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес пассажиру удар ножом в область спины, причинив ему тяжелое ранение. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», - рассказали в следственном ведомстве.Нападавшего задержала полиция. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.