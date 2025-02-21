Происшествия 21.02.2025 в 10:37

В Улан-Удэ школьник лишился денег, накопленных на учебу

Парня развел целый коллектив аферистов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ школьник лишился денег, накопленных на учебу
Фото: архив «Номер один»
18 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась женщина. Она рассказала, что на уловки аферистов попал её 17-летний сын. Старшеклассник перевёл им 390 тысяч рублей, которые давала ему мама для накопления на дальнейшую учёбу.

Как сообщили в МВД Бурятии, сначала на телефон молодого человека позвонила незнакомка. Она представилась работником здравоохранения и предложила заменить страховой медицинский полис на документ нового образца, для чего попросила код из смс-сообщения.

Уже вскоре после его передачи со школьником связалась якобы специалист портала госуслуг. Как бывает в таких случаях, она сообщила о взломе его личного кабинета на электронном сервисе и переключила на лже-работника Росфинмониторинга.

Тот отправил парню ссылку — по легенде, для отклонения заявок на получение микрозаймов мошенниками, а также попросил его удалить сообщения в телефоне от микрофинансовых организаций.

Дальнейшее общение молодого человека продолжилось уже с псевдо-сотрудником МВД. Тот позвонил по видео. Будучи одетым в форменную одежду, он для убедительности показал своё служебное удостоверение, акцентируя внимание на необходимости выполнения всех требований для сохранности сбережений.

В итоге разыгранного аферистами «спектакля» парень по указанию лже-работника Росфинмониторинга перечислил 390 тысяч рублей на «безопасный счёт».
Теги
мошенничество

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