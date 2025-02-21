Происшествия 21.02.2025 в 12:25

Иномарка в Бурятии снесла забор жилого дома

ДТП произошло в Поселье ранним утром
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Текст: Елена Кокорина
Иномарка в Бурятии снесла забор жилого дома

Сегодня утром жительницу Поселья в Бурятии разбудил грохот во дворе, который устроил водитель иномарки. Его автомобиль снес женщине забор и оказался на ее поленнице.

ДТП произошло в Поселье по улице Магистральная. Видео и фото происшествия поделились местные аварийные инспекторы.

- Со слов водителя Тойоты Чайзер, он начал совершать маневр обгона, но в это время автомобиль Рено начал поворачивать налево, уходя от столкновения. Из-за этого водитель Чайзера совершил кульбит, снёс дорожный знак остановки и зашел в гости в ближайшее ограждение частного дома. Хорошо, что на ближайшей остановке не было пешеходов. Со слов собственницы дома, женщина проснулась от сильного грохота, вышла и не поверила своим глазам, увидев в ограде перевернутый автомобиль, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Подробности ДТП будем ждать от инспекторов ГИБДД республики, которые скорее всего уже выехали на место происшествия.

Фото: ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

 

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